Таліби в Афганістані майже повністю захопили провінцію Герат: йдуть бої в столиці регіону
В Афганістані бойовики руху "Талібан" практично повністю захопили провінцію Герат. Бої йдуть в центральних районах столиці регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLO News.
Як повідомили джерела телеканалу в Службі безпеки Афганістану, таліби просунулися до центральних районів міста Герат, столиці однойменної провінції. Урядові війська контролюють тільки один з 17 повітів провінції.
Співрозмовники видання також повідомили, що в результаті дводенних боїв таліби захопили міст Малан на півдні Герата. Наступ бойовиків змусив сотні жителів покинути місто.
За словами афганських військових, таліби використовують в якості укриття житлові будівлі, що ускладнює операцію з їх виявлення і знищення.
Нагадаємо, раніше Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) повідомила про десятки загиблих і сотнях поранених мирних жителів при атаці бойовиків руху "Талібан" на Кандагар.
Зазначимо, за даними США, в Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів.