Таліби в Афганістані майже повністю захопили провінцію Герат: йдуть бої в столиці регіону

В Афганістані бойовики руху "Талібан" практично повністю захопили провінцію Герат. Бої йдуть в центральних районах столиці регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLO News .

Як повідомили джерела телеканалу в Службі безпеки Афганістану, таліби просунулися до центральних районів міста Герат, столиці однойменної провінції. Урядові війська контролюють тільки один з 17 повітів провінції.

Співрозмовники видання також повідомили, що в результаті дводенних боїв таліби захопили міст Малан на півдні Герата. Наступ бойовиків змусив сотні жителів покинути місто.

За словами афганських військових, таліби використовують в якості укриття житлові будівлі, що ускладнює операцію з їх виявлення і знищення.