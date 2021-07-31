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Таліби в Афганістані майже повністю захопили провінцію Герат: йдуть бої в столиці регіону

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Кабул, Субота 31 липня 2021 18:33
Таліби в Афганістані майже повністю захопили провінцію Герат: йдуть бої в столиці регіону Фото: таліби практично повністю захопили афганську провінцію Герат (flickr.com/8969672@N04/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганістані бойовики руху "Талібан" практично повністю захопили провінцію Герат. Бої йдуть в центральних районах столиці регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TOLO News.

Як повідомили джерела телеканалу в Службі безпеки Афганістану, таліби просунулися до центральних районів міста Герат, столиці однойменної провінції. Урядові війська контролюють тільки один з 17 повітів провінції.

Співрозмовники видання також повідомили, що в результаті дводенних боїв таліби захопили міст Малан на півдні Герата. Наступ бойовиків змусив сотні жителів покинути місто.

За словами афганських військових, таліби використовують в якості укриття житлові будівлі, що ускладнює операцію з їх виявлення і знищення.

Нагадаємо, раніше Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) повідомила про десятки загиблих і сотнях поранених мирних жителів при атаці бойовиків руху "Талібан" на Кандагар.

Зазначимо, за даними США, в Афганістані зростає кількість жертв серед мирних жителів через атаки талібів.

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Талібан Афганистан
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