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ЕС не признает правительство талибов, если они захватят власть в Афганистане военным путем

Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз не признает правительство движения "Талибан", если оно придет к власти в Афганистане в результате вооруженного переворота. Страна окажется в изоляции и лишится европейской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Ariana News специального представителя ЕС по Афганистану Томаса Никлассона.

"Если "Талибану" удастся захватить власть (в Афганистане - ред.) военным путем, он не будет признан ЕС и большинством стран региона", - заявил он.

Никлассон добавил, что "это будет изолированный режим и Афганистан". Он выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в стране, и призвал противоборствующие стороны положить конец вооруженному конфликту.

Дипломат также отметил, что у талибов нет четких предложений на мирных переговорах с правительством Афганистана. "Своей военной кампанией они хотят добиться дополнительных уступок", - сказал он.

Напомним, сегодня боевики движения "Талибан" практически полностью захватили провинцию Герат.

Отметим, в Афганистане растет число жертв среди мирных жителей из-за атак талибов.

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ЕвросоюзТалибанАфганистан