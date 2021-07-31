ЕС не признает правительство талибов, если они захватят власть в Афганистане военным путем

Евросоюз не признает правительство движения "Талибан", если оно придет к власти в Афганистане в результате вооруженного переворота. Страна окажется в изоляции и лишится европейской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Ariana News специального представителя ЕС по Афганистану Томаса Никлассона .

"Если "Талибану" удастся захватить власть (в Афганистане - ред.) военным путем, он не будет признан ЕС и большинством стран региона", - заявил он.

Никлассон добавил, что "это будет изолированный режим и Афганистан". Он выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в стране, и призвал противоборствующие стороны положить конец вооруженному конфликту.

Дипломат также отметил, что у талибов нет четких предложений на мирных переговорах с правительством Афганистана. "Своей военной кампанией они хотят добиться дополнительных уступок", - сказал он.