Главная » Новости » В мире

ЕС принял уже 5000 раненых украинцев: как бесплатно попасть на лечение в Европу

Четверг 19 февраля 2026 17:36
ЕС принял уже 5000 раненых украинцев: как бесплатно попасть на лечение в Европу Фото: по программе Medevac уже эвакуированы тысячи украинцев (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Роман Кот

Программа Medevac позволяет эвакуировать украинцев в критическом состоянии в европейские больницы. На сегодня уже было эвакуировано около 5000 тяжелораненых пациентов в 22 страны.

Об этом заявила еврокомиссар Аджа Лябиб в интервью РБК-Украина.

Читайте также: Принудительная эвакуация детей из зон боевых действий: как будет работать новый закон

"Medevac позволяет нам эвакуировать пациентов в критическом состоянии в больницу, где они могут получить очень специфическое лечение. И на сегодняшний день мы смогли эвакуировать около 5000 тяжелораненых пациентов из Украины в 22 страны", - рассказала она.

Лябиб добавила, что ЕС сотрудничает с украинскими властями и больницами. Они выбирают пациентов, которые нуждаются в специфическом лечении, после чего у государств-членов спрашивают о возможностях, которыми они обладают.

"Например, Бельгия хорошо известна лечением пациентов с тяжелыми ожогами. Военный госпиталь в Брюсселе имеет специализированный опыт в этой области. Я сама посетила там некоторых раненых военных", - сказала она.

Кто может принять участие в программе

Участие в программе зависит от типа лечения, а также страны, в которой расположена больница и возможностей транспортировки.

"Мы получаем запрос от больницы, которая пока не имеет возможности предоставить пациенту надлежащее лечение: есть ли у вас возможности в одном из наших государств-членов или государств-участников? Ведь есть не только 27 государств-членов, но и 10 государств-участников за пределами Европейского Союза. Затем мы получаем предложение и можем транспортировать пациента", - отметила еврокомиссар.

Как подать заявку на Medevac

Украинцы, которые нуждаются как в неотложной, так и плановой медицинской помощи за рубежом, могут подать заявку на эвакуацию. Она является бесплатной и осуществляется за счет принимающих стран.

Пошаговая инструкция:

  • Подача заявки на участие в программе. Ее инициирует лечащий врач с согласия пациента или его законных представителей. Ознакомиться с критериями участия можно на официальном сайте программы.
  • Формирование запроса МОЗ Украины через специальную электронную систему.
  • Рассмотрение запроса странами ЕС. Проводятся консультации с клиниками и принимают решение о приеме пациента.
  • Транспортировка за границу. Обеспечивается командами областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а в пределах ЕС - командами принимающих стран.

Напомним, недавно Кабмин принял постановление о старте пилотного проекта, в рамках которого государство будет полностью финансировать медико-психологическую помощь ветеранам с зависимостями. Программа предусматривает комплексное сопровождение продолжительностью почти год.

Евросоюз Украина Больницы
