Кулеба примет участие в неформальной встрече глава МИД стран ЕС: обсудят Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Польшу и Бельгию. Он встретится с главами МИД стран Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечает МИД, главными темами переговоров будет усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС, укрепление возможностей ПВО. Также министры обсудят продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение к формуле мира и путь ко второму саммиту мира.

29 августа Кулеба посетит Брюссель, где примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза.

Украинский министр посетит Польшу 28 августа. Кулеба проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Они также примут участие в форуме "Campus - the Future of Poland" в городе Ольштын.

Военная помощь ЕС

Напомним, что Европейский союз оказывал Украине не только финансовую и гуманитарную помощь, но и военную. В частности, на территории ЕС проходили учения украинских военных, в основном в Германии.

Также ЕС финансировал военную помощь, оказываемую отдельными странами-членами. ЕС создал инициативу по обеспечению украинской армии артиллерийскими боеприпасами. Планировалось, что ВСУ получат миллион снарядов до марта 2024 года, но поставки задерживаются.

На днях немецкое издание Welt сообщило, что представители ЕС впервые обсудят возможность отправки военных инструкторов в Украину для обучения ВСУ. По данным издания, Франция, страны Балтии, Дания и Швеция поддерживают инициативу, а Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения выступают против.

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