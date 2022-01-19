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Загроза вторгнення РФ в Україну. Боррель розповів, що може стримати агресію Кремля

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Київ, Середа 19 січня 2022 12:49
Загроза вторгнення РФ в Україну. Боррель розповів, що може стримати агресію Кремля Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав умову, за якої вдасться зупинити можливе вторгнення Росії в Україну. На його думку, це вдасться лише за допомогою сильного пакета стримування РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телефонної розмови з главою МЗС Дмитром Кулебою.

Так, під час розмови сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії, зокрема підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації.

"В Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію", - зазначив Боррель.

Крім цього, глава європейської дипломатії підкреслив, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси.

Він запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах.

Своєю чергою Кулеба наголосив, що кожна країна ЄС має розуміти, що "якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою".

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав єдину ефективну стратегію стримування РФ - застосування комплексного пакета стримування.

Разом з тим держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що у США воліли б вирішити ситуацію з нарощуванням російських військ навколо України мирним шляхом, але все залежатиме від рішення президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше Блінкен підкреслив, що вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни, оскільки стягування російських військ біля кордонів відбувається швидкими темпами.

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Вторгнення Росії до України
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