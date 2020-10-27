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В ЄС попереджають про нестачу вакцини від COVID-19 для європейців до 2022 року

Брюссель, Вівторок 27 жовтня 2020 19:40
В ЄС попереджають про нестачу вакцини від COVID-19 для європейців до 2022 року
Фото: лікар зі шприцом (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинація від коронавірусу до 2022 року торкнеться лише невеликої частини мешканців країн Європейського союзу. За словами чиновників, уряди європейських країн досі не визначилися з вакцинацією громадян.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело.

Раніше Європейської комісії називала компанії, у яких вона перезамовляє вакцини: AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna і консорціум фармакологічних компаній BioNTech і Pfizer.

У цілому ЄК має намір отримати більше мільярда доз вакцин від коронавірусу. Однак експерти зазначають, що не кожна потенційна вакцина може бути ефективною.

Раніше ВООЗ назвали умови для швидкого застосування вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, у всьому світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

Зазначимо, що 21 жовтня Єврокомісія підписала третій контракт на постачання вакцин від COVID-19.

Крім того, 18 вересня Єврокомісія уклала друга угода про закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією Sanofi-GSK.

А в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

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