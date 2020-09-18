ЄК уклала другу угоду про закупівлю вакцини від COVID-19

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Європейська комісія уклала другу угоду про закупівлю вакцини від коронавірусу. ЄК, фармакологічна корпорація Sanofi і британська компанія GSK (GlaxoSmithKline) підписали контракт на поставку потенційної вакцини.

Про це сказано в заяві комісії.

Підписаний контракт дозволить всім країнам-членам Євросоюзу закупити до 300 млн доз вакцини. При цьому держави-члени також зможуть надати зарезервовані дози вакцини країнам з низьким і середнім рівнем доходу.

У повідомленні ЄК зазначено, що комісія продовжує обговорювати аналогічні угоди з іншими розробниками вакцин - Johnson & Johnson, CureVac, Moderna і BioNTech, з якими вона завершила попередні переговори.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК ще раз демонструє свою прихильність забезпеченню рівного доступу до безпечної, ефективної та доступної вакцини не тільки для своїх громадян, але "і для бідних і уразливих верств населення світу".

Вона також анонсувала швидке підписання угод з іншими компаніями.

"Ми створимо диверсифікований портфель перспективних вакцин, які ґрунтуються на різних типах технологій, що підвищить наші шанси знайти ефективний засіб проти вірусу", - сказала президент відомства.

Нагадаємо, в середині серпня ЄК уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня комісія завершила попередні переговори з фармацевтичною компанією Sanofi-GSK про покупку вакцини проти COVID-19. Вакцину отримають усі країни-члени ЄС.

Підкреслимо також, Рада ЄС прийняла поправки, які прискорять випробування вакцин і ліків проти коронавірусу, що містять генетично модифіковані організми.