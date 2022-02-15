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Кулеба про можливість визнання "ЛДНР" Росією: буде означати вихід з мінських угод

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 11:05
Кулеба про можливість визнання "ЛДНР" Росією: буде означати вихід з мінських угод Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо Росія визнає "ЛДНР". За його словами, це буде означати вихід з мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання "ЛДНР", Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей", - сказав він.

Раніше Комітет Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками підтримав два проекти постанови про визнання так званих" Донецької та Луганської "народних республік". Їх вже направили до Ради Думи.

Раніше в Державну думу РФ внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Однак його прес-секретар Дмитро Пєсков розкритикував ініціативу, оскільки вона може тільки посилити напруженість.

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