ЄС попередив Кіпр і Мальту про необхідність припинити продаж "золотих паспортів"

Європейська комісія знову попередила Кіпр і Мальту про необхідність припинити так звані програми "золотого паспорта". Вони надають інвесторам громадянство Європейського союзу.

За попередженнями ЄС може послідувати позов до Європейського суду, який може привести до штрафів і припису змінити Національний закон.

Хоча Кіпр припинив прийом нових заяв 1 листопада, він все ще обробляє старі, повідомили в ЄС.

Нагадаємо, 1 листопада 2020 року Кіпр припинив видачу так званих "золотих паспортів". Причиною цьому стало велике число зловживань.

У 2019 році влада Кіпру позбавила так званих "золотих паспортів" 26 осіб, включаючи дев'ять росіян, імена яких не назвали. Тоді в Нікосії визнали, що не завжди вірно оцінювали ризики, пов'язані з видачею громадянства в обмін на інвестиції.

Крім того, в жовтні минулого року Єврокомісія почала розслідування проти Кіпру і Мальти за продаж європейського громадянства або реалізації так званої програми "золотих паспортів". Розслідування може призвести до введення санкцій щодо цих країн.

При цьому уряд Греції має намір розширити категорії надання посвідки на проживання, так званої "золотої візи", для громадян третіх країн, які не є членами ЄС.