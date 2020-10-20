ЄВРОКОМІСІЯ почала розслідування щодо Кіпру та Мальти за "золотих паспортів"

Фото: ЄС (csamir.com)

Єврокомісія почала розслідування проти Кіпру і Мальти за продаж європейського громадянства або реалізації так званої програми "золотих паспортів". Розслідування може привести до введення санкцій відносно цих країн.

Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії.

"Єврокомісія відкриває процедуру усунення порушень проти Кіпру і Мальти за "продаж" громадянства ЄС", - зазначили в Комісії, при цьому підкресливши, що направила офіційне повідомлення владі двох країн про початок розслідування.

Єврокомісія вважає, що надання цими державами громадянства в обмін на інвестиції "є несумісним з принципом щирого співробітництва, закріпленим в статті 4 (3) Договору про Європейський союз".

"Це також підриває цілісність статусу громадянства ЄС, передбаченого у статті 20 Договору про функціонування Європейського союзу. Єврокомісія вважає, що надання громадянства ЄС за заздалегідь визначені платежі або інвестиції без якого-небудь реального зв'язку з зацікавленими державами-членами підриває сутність громадянства ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також у Комісії заявили, що у влади Кіпру та Мальти є два місяці на відповідь Брюсселю.

"Якщо відповіді не будуть задовільними, Єврокомісія може винести мотивований висновок з цього питання", - зазначили в Єврокомісії.

Нагадаємо, в січні минулого року ЄК висловила стурбованість системами видачі Мальтою і Кіпром так званих "золотих паспортів" громадянам країн, що не входять в Євросоюз.

Раніше повідомлялося, що з 1 листопада 2020 року Кіпр припиняє програму видачі громадянства в обмін на інвестиції.

Крім того, уряд Греції має намір розширити категорії надання посвідки на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами ЄС.