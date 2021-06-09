ЕС предупредил Кипр и Мальту о необходимости прекратить продажу "золотых паспортов"

Европейская комиссия вновь предупредила Кипр и Мальту о необходимости прекратить так называемые программы "золотого паспорта". Они предоставляют инвесторам гражданство Европейского союза.

За предупреждениями ЕС может последовать иск в Европейский суд, который может привести к штрафам и предписанию изменить национальный закон.

Мальта завершила одну программу предоставления гражданства инвесторам, однако начала новую в конце 2020 года.

Хотя Кипр прекратил прием новых заявлений 1 ноября, он все еще обрабатывает старые, сообщили в ЕС.

Напомним, 1 ноября 2020 года Кипр прекратил выдачу так называемых "золотых паспортов". Причиной этому стало большое число злоупотреблений.

В 2019 году власти Кипра лишили так называемых "золотых паспортов" 26 человек, включая девять россиян, имена которых не назвали. Тогда в Никосии признали, что не всегда верно оценивали риски, связанные с выдачей гражданства в обмен на инвестиции.

Кроме того, в октябре прошлого года Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы "золотых паспортов". Расследование может привести к введению санкций в отношении этих стран.

При этом правительство Греции намерено расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами ЕС.