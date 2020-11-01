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Кіпр припинив видачу "золотих паспортів"

Неділя 01 листопада 2020 13:40
Кіпр припинив видачу "золотих паспортів"
Фото: прапор Кіпру (twitter.com/CYpresidency)
Автор: Олександр Білоус

Продаж європейського громадянства зупинений після гучного скандалу

На Кіпрі в неділю, 1 листопада, припинила діяти програма надання громадянства країни в обмін на інвестиції. Так звана програма "золотих паспортів" зупинена через велику кількість зловживань.

Відповідне рішення ухвалив уряд Кіпру.

У жовтні міністерство фінансів і міністерство внутрішніх справ Кіпру виступили за припинення видачі "золотих паспортів" через велику кількість порушень і високу вразливість програми, і уряд підтримав ту ініціативу.

У серпні на Кіпрі вибухнув скандал через розслідування, проведене телеканалом "Аль-Джазіра". Журналіст, який видавав себе за громадянина Китаю, засудженого за відмивання грошей, зв'язався з юристами, ріелторами, а також спікером парламенту і отримав підтвердження, що громадянство Кіпру при наявності грошей може отримати навіть засуджений. На тлі скандалу голова кіпрського парламенту Дімітріс Сіллоріс подав у відставку.

"Аль-Джазіра" назвала імена володарів 2,5 тисяч "золотих паспортів" (40% з них становили жителі Росії) і вказала на кримінальне походження грошей багатьох з них.

Зазначимо, в листопаді 2019 року влада Кіпру позбавили так званих "золотих паспортів" 26 осіб, включаючи дев'ять росіян, імена яких не назвали. Тоді в Нікосії визнали, що не завжди вірно оцінювали ризики, пов'язані з видачею громадянства в обмін на інвестиції.

У жовтні Єврокомісія почала розслідування проти Кіпру та Мальти за продаж європейського громадянства або реалізації так званої програми "золотих паспортів". Розслідування може привести до введення санкцій відносно цих країн.

Крім того, уряд Греції має намір розширити категорії надання виду на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами ЄС.

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