В ЕС работают над планом полного отказа от импорта российского газа

Она обратила внимание, что блок тесно сотрудничает со странами-членами по вопросу обеспечения безопасности энергоснабжения. В частности, это касается Венгрии и Словакии, которые больше всего пострадали от прекращения транзита российского газа через Украину. При этом ЕС всегда готов поддержать страны-члены блока в их усилиях по диверсификации поставщиков.

Итконен отметила, что вскоре Евросоюз предложит дорожную карту для полного отказа от российского газа.

"Мы не заинтересованы в увеличении использования российского ископаемого топлива в Европейском Союзе. Наоборот, мы сейчас работаем над планом, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива", - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.