В ЕС работают над планом полного отказа от импорта российского газа

В Евросоюзе разрабатывают план, который предусматривает полный отказ от импорта российского газа. Это происходит, несмотря на опасения Венгрии и Словакии.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Она обратила внимание, что блок тесно сотрудничает со странами-членами по вопросу обеспечения безопасности энергоснабжения. В частности, это касается Венгрии и Словакии, которые больше всего пострадали от прекращения транзита российского газа через Украину. При этом ЕС всегда готов поддержать страны-члены блока в их усилиях по диверсификации поставщиков.
Итконен отметила, что вскоре Евросоюз предложит дорожную карту для полного отказа от российского газа.
"Мы не заинтересованы в увеличении использования российского ископаемого топлива в Европейском Союзе. Наоборот, мы сейчас работаем над планом, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива", - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.
Напомним, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Это вызвало резкое недовольство у властей Словакии и Венгрии.
В частности, премьер Словакии Роберт Фицо начал угрожать, что его страна прекратит экспорт электроэнергии в Украину, если транзит не возобновят.
В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении заблокировать продление санкций ЕС против России из-за прекращения транзита.
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