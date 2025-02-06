У ЄС працюють над планом повної відмови від імпорту російського газу

Вона звернула увагу, що блок тісно співпрацює з країнами-членами з питання забезпечення безпеки енергопостачання. Зокрема, це стосується Угорщини та Словаччини, які найбільше постраждали від припинення транзиту російського газу через Україну. При цьому ЄС завжди готовий підтримати країни-члени блоку в їхніх зусиллях щодо диверсифікації постачальників.

Ітконен зазначила, що незабаром Євросоюз запропонує дорожню карту для повної відмови від російського газу.

"Ми не зацікавлені у збільшенні використання російського викопного палива в Європейському Союзі. Навпаки, ми зараз працюємо над планом, щоб повністю відмовитися від російського викопного палива", - наголосила речниця Єврокомісії.