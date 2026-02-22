Украинский фильм признали лучшим на "Берлинале-2026": полный список победителей
Стали известны победители 76-го Берлинского международного кинофестиваля. В этом году среди триумфаторов оказался и украинский документальный фильм "Сліди".
Какую награду получил фильм "Сліди"
Документальная лента режиссера и военной Алисы Коваленко и режиссера Марыси Никитюк была признана лучшей в программе "Панорама", за которую соревновались 12 фильмов.
Это впервые украинский фильм получил главную награду в этой категории, поэтому победа является исторической. Лауреата определяли по результатам голосования, в котором приняли участие более 26 тысяч зрителей.
"Сліди" - это шесть историй украинских женщин, которые с 2014 года в результате российского вторжения пережили сексуальное насилие на Донбассе, Херсонщине и Киевщине.
Полный список победителей "Берлинале-2026"
Главная награда "Золотой Медведь" досталась фильму "Желтые письма" (Yellow Letters) немецкого режиссера Илькера Чатака. Лента рассказывает о семейной паре, которая теряет работу из-за политических преследований в Турции.
Гран-При "Серебряный медведь" получил фильм "Спасение (Salvation) турецкого режиссера Эмина Эльпера, который исследует трагические последствия борьбы за землю.
Приз жюри "Серебряный медведь" получила картина "Королева в море" (Queen At Sea) режиссера Лэнса Хаммера. Это история о семье, которая стоит перед сложным выбором на фоне прогрессирующей деменции у их матери.
Остальные победители "Берлинале":
- "Серебряный медведь" за лучшую главную роль - Сандра Гюллер, "Роза" (Rose)
- "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана - Анна Кадлер-Маршалл и Том Кортни, "Королева в море"
- "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад - Анна Фитч и Бенкер Уайт, Yo (Love is a Rebellious Bird)
- Серебряный медведь за лучшую режиссуру - Грант Джи, Everybody Digs Bill Evans
- Серебряный медведь за лучший сценарий - Женевьев Дюлюд-Де Селлес, "Нина Роза" (Nina Roza)
- Лучший дебютный фильм - "Хроники из осады" (Chronicles from the Siege), режиссер Абдалла Аль-Хатиб
- Лучший документальный фильм - "Если бы голуби превратились в золото" (If Pigeons Turned to Gold), режиссер Пепа Любояки
- "Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм - "Когда-то ребенок" (Someday a Child), режиссер Мари-Роуз Оста
