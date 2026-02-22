ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Украинский фильм признали лучшим на "Берлинале-2026": полный список победителей

Воскресенье 22 февраля 2026 01:11
UA EN RU
Украинский фильм признали лучшим на "Берлинале-2026": полный список победителей Украинский фильм "Следы" стал триумфатором "Берлинале" (кадр из трейлера)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Стали известны победители 76-го Берлинского международного кинофестиваля. В этом году среди триумфаторов оказался и украинский документальный фильм "Сліди".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram кинофестиваля.

Больше интересного: О легенде украинского рока снимут фильм

Какую награду получил фильм "Сліди"

Документальная лента режиссера и военной Алисы Коваленко и режиссера Марыси Никитюк была признана лучшей в программе "Панорама", за которую соревновались 12 фильмов.

Это впервые украинский фильм получил главную награду в этой категории, поэтому победа является исторической. Лауреата определяли по результатам голосования, в котором приняли участие более 26 тысяч зрителей.

"Сліди" - это шесть историй украинских женщин, которые с 2014 года в результате российского вторжения пережили сексуальное насилие на Донбассе, Херсонщине и Киевщине.


Полный список победителей "Берлинале-2026"

Главная награда "Золотой Медведь" досталась фильму "Желтые письма" (Yellow Letters) немецкого режиссера Илькера Чатака. Лента рассказывает о семейной паре, которая теряет работу из-за политических преследований в Турции.


Гран-При "Серебряный медведь" получил фильм "Спасение (Salvation) турецкого режиссера Эмина Эльпера, который исследует трагические последствия борьбы за землю.


Приз жюри "Серебряный медведь" получила картина "Королева в море" (Queen At Sea) режиссера Лэнса Хаммера. Это история о семье, которая стоит перед сложным выбором на фоне прогрессирующей деменции у их матери.


Остальные победители "Берлинале":

  • "Серебряный медведь" за лучшую главную роль - Сандра Гюллер, "Роза" (Rose)
  • "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана - Анна Кадлер-Маршалл и Том Кортни, "Королева в море"
  • "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад - Анна Фитч и Бенкер Уайт, Yo (Love is a Rebellious Bird)
  • Серебряный медведь за лучшую режиссуру - Грант Джи, Everybody Digs Bill Evans
  • Серебряный медведь за лучший сценарий - Женевьев Дюлюд-Де Селлес, "Нина Роза" (Nina Roza)
  • Лучший дебютный фильм - "Хроники из осады" (Chronicles from the Siege), режиссер Абдалла Аль-Хатиб
  • Лучший документальный фильм - "Если бы голуби превратились в золото" (If Pigeons Turned to Gold), режиссер Пепа Любояки
  • "Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм - "Когда-то ребенок" (Someday a Child), режиссер Мари-Роуз Оста

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Война не зашла в тупик: Сырский указал на важный момент
Война не зашла в тупик: Сырский указал на важный момент
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"