В ЄС повторно звернулися до НКРЕКП щодо прийняття платежів для експорту електроенергії

Перед прийняттям Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) рішення про зміни в Кодекс системи передачі в частині накладення плати за передачу на експортерів електроенергії, Енергоспівтовариство Європейського союзу повторно попросило відкласти його. Про це в ході засідання комісії у п'ятницю, 7 лютого, позицію Енергоспівтовариства озвучила її представник в Україні Інна Суржук, передає РБК-Україна.

"Минулого тижня ми направили листа з проханням відстрочити рішення про зміни в Кодекс системи передачі. Очевидно, після сьогоднішньої дискусії є проблема методології тарифоутворення НЕК "Укренерго". Тому ми готові ініціювати спільну роботу, для того, щоб переглянути методологію тарифоутворення "Укренерго", - зазначила представник Енергоспівтовариства.

Нагадаємо, члени НКРЭКУ розділилися в поставленні, однак більшістю голосів прийняли рішення про затвердження змін до Кодексу.

Варто відзначити, що раніше директор секретаріату Енергетичного співтовариства Європейського Союзу Янез Копач направив лист до НКРЕКП і АМКУ з рекомендацією не затверджувати зміни до Кодексу, зазначивши, що плата за передачу для експортерів електроенергії не відповідає європейському законодавству, а саме 41-ї статті Договору про Енергетичне співтовариство.

Як повідомляло РБК-Україна, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що введення додаткового платежу на експорт електроенергії – це крок до энергокапітуляції України, а також зазначив, що через можливе рішення НКРЕКП експорт електроенергії може зупинитися і Україна втратить майже 400 млн доларів валютної виручки на рік.