ЕС не вернется к газу из РФ даже после мира в Украине: почему и кто выступил против

Европейский Союз не планирует возвращаться к российскому газу даже после наступления мира в Украине. Брюссель считает, что Кремль не является торговым партнером, которому можно доверять.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Чиновники ЕС вспомнили те случаи, когда Россия прекращала поставки газа в 2006, 2009 и 2014 годах, а также об умышленном сокращении поставок в 2021 году перед полномасштабным вторжением в Украину, что способствовало значительному росту цен на энергоносители и инфляции на всем континенте.

"Мы вводим этот запрет, потому что Россия использует энергию как оружие против нас, потому что Россия шантажирует государства-члены ЕС, и поэтому она не является торговым партнером, которому можно доверять", - сказал комиссар ЕС по вопросам энергетики.

По словам Йоргенсена, согласно предложениям, европейским компаниям будет запрещено импортировать российский газ или предоставлять услуги российским клиентам на терминалах сжиженного природного газа ЕС.

Более того, он сообщил, что любые контракты, заключенные с сегодняшнего дня, должны быть расторгнуты до 1 января 2026 года, но компании, которые имеют предварительные соглашения, будут иметь конечный срок до 1 января 2028 года.

Кто выступил против отказа от российского газа

Как стало известно, предложение вызвало негативную реакцию со стороны Венгрии, Словакии и Австрии. Однако считается, что эти страны не имеют достаточной поддержки, чтобы заблокировать принятие этого плана как закона ЕС.

Йоргенсен заявил, что планы по постепенному отказу от российских ископаемых топлив не является ответом на полномасштабное вторжение в Украину.

"Независимо от того, будет ли мир или нет - а мы все, конечно, надеемся, что он будет - этот запрет все равно останется в силе", - подытожил он.