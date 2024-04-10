Премьер Испании призвал увеличить инвестиции в оборону ЕС из-за агрессии России
Премьер-министр Испании Педро Санчес решительно заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборонную промышленность на европейском уровне перед лицом агрессии России. В частности, чтобы укрепить потенциал сдерживания и поднять промышленность сектора до уровня, соответствующего европейской экономике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Boletin.
Санчес в очередной раз посетовал на то, что европейская индустрия безопасности и обороны "слишком долго игнорировалась", что привело к дефициту инвестиций в размере 56 миллиардов евро.
"У нас меньше возможностей, мы страдаем от цифровой уязвимости, которая усугубляется ростом искусственного интеллекта, серьезных недостатков в оборонной промышленности, несмотря на то, что европейская экономика в семь раз больше российской", - заявил он.
Поэтому, по его словам, ЕС необходимо "иметь те же карты, что и у других держав, хотя бы для того, чтобы нам не пришлось их использовать".
"Нам нужно укрепить наш потенциал сдерживания, но не для того, чтобы нас боялись, не для того, чтобы втянуть мир в гонку вооружений, а для того, чтобы нас уважали, чтобы мы могли защитить великий проект мира, демократии и свободы, которым является Европа", - подчеркнул Санчес.
Призывы к увеличению расходов на оборону
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.
Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.
А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.
На днях президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
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