Бельгия поставила условие для использования российских активов в поддержку Украины
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер повторно выразил сомнения относительно использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Премьер-министр Бельгии вчера повторно поднял юридические вопросы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
Вевер возглавляет группу стран, которые остаются скептическими относительно этого шага из-за беспокойства юридическими последствиями.
Отмечается, что Бельгия особенно уязвима в этом вопросе, поскольку более половины средств хранится в брюссельской клиринговой компании Euroclear.
В своих комментариях сегодня утром де Вевер отметил, что попросил других лидеров предоставить твердые гарантии по распределению рисков в случае использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.
Он отметил, что Бельгия будет готова реализовать этот план только после получения удовлетворительных ответов на свои вопросы, а пока таких ответов не получено.
Замороженные активы РФ
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные государства ввели ряд жестких санкций против РФ. Одной из ключевых мер стало замораживание российских активов за рубежом.
По оценкам Международного валютного фонда и независимых экспертов, объем таких активов в 2024-2025 годах превышает 300-350 миллиардов долларов. Точные данные сложно установить из-за распределения средств по разным юрисдикциям.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине так называемого "репарационного займа". Кредит предполагается возвращать только после получения Украиной компенсации от России.
Кроме того, по данным Reuters, Украина может получить финансирование на сумму около 300 миллиардов долларов без прямой конфискации российских средств. Эти средства планируется направить на оборонные нужды и покрытие бюджетного дефицита.