Бельгия поставила условие для использования российских активов в поддержку Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Премьер-министр Бельгии вчера повторно поднял юридические вопросы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Вевер возглавляет группу стран, которые остаются скептическими относительно этого шага из-за беспокойства юридическими последствиями.

Отмечается, что Бельгия особенно уязвима в этом вопросе, поскольку более половины средств хранится в брюссельской клиринговой компании Euroclear.

В своих комментариях сегодня утром де Вевер отметил, что попросил других лидеров предоставить твердые гарантии по распределению рисков в случае использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.

Он отметил, что Бельгия будет готова реализовать этот план только после получения удовлетворительных ответов на свои вопросы, а пока таких ответов не получено.