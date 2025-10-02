ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бельгия поставила условие для использования российских активов в поддержку Украины

Бельгия, Четверг 02 октября 2025 12:31
UA EN RU
Бельгия поставила условие для использования российских активов в поддержку Украины Фото: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер повторно выразил сомнения относительно использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Бельгии вчера повторно поднял юридические вопросы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Вевер возглавляет группу стран, которые остаются скептическими относительно этого шага из-за беспокойства юридическими последствиями.

Отмечается, что Бельгия особенно уязвима в этом вопросе, поскольку более половины средств хранится в брюссельской клиринговой компании Euroclear.

В своих комментариях сегодня утром де Вевер отметил, что попросил других лидеров предоставить твердые гарантии по распределению рисков в случае использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.

Он отметил, что Бельгия будет готова реализовать этот план только после получения удовлетворительных ответов на свои вопросы, а пока таких ответов не получено.

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные государства ввели ряд жестких санкций против РФ. Одной из ключевых мер стало замораживание российских активов за рубежом.

По оценкам Международного валютного фонда и независимых экспертов, объем таких активов в 2024-2025 годах превышает 300-350 миллиардов долларов. Точные данные сложно установить из-за распределения средств по разным юрисдикциям.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине так называемого "репарационного займа". Кредит предполагается возвращать только после получения Украиной компенсации от России.

Кроме того, по данным Reuters, Украина может получить финансирование на сумму около 300 миллиардов долларов без прямой конфискации российских средств. Эти средства планируется направить на оборонные нужды и покрытие бюджетного дефицита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Война России против Украины Оккупанты
Новости
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Зеленский сегодня встретится с европейскими лидерами в Копенгагене
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным