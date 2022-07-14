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Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв продовжує зростати, вже троє дітей

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Вінниця, Четвер 14 липня 2022 14:02
Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв продовжує зростати, вже троє дітей Фото: кількість жертв ракетного удару у Вінниці збільшилася до 20 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці продовжує зростати. Вже відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

"Поки відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 осіб звернулися за допомогою до медичних установ", - написав він.

Заступник голови ОП додав, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Все, що відомо про атаку на місто - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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