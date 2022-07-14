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РФ вдарила по центру Вінниці з підводного човна в Чорному морі

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Вінниця, Четвер 14 липня 2022 13:51
РФ вдарила по центру Вінниці з підводного човна в Чорному морі Фото: РФ вдарила по центру Вінниці з підводного човна в Чорному морі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", які були випущені з підводного човна в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Він наголосив, що дві ракети збили українські системи ППО. Решта ракет потрапила майже до центру міста. Уражена громадянська інфраструктура та площа, де зазвичай знаходилася велика кількість людей.

"Серйозні руйнування. Постраждали будівлі та мирні жителі. На жаль, серед загиблих є і діти. Кількість постраждалих уточнюється", - сказав Ігнат.

Як відомо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Все, що відомо про атаку на Вінницю, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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