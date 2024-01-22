ЕС согласился на требование Польши ограничить экспорт украинского продовольствия, - FT

Польское правительство получило уступку от Европейского Союза в борьбе за ограничение украинского экспорта продовольствия. Брюссель введет "меры предосторожности", которые позволят блокировать продовольствие из Украины, если это будет представлять угрозу падением цен в Польше и других соседних странах.

Об этом заявил комиссар по вопросам торговли ЕС Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, предложение будет объявлено до конца текущей недели и, вероятно, будет предусматривать "специфические для каждой страны меры предосторожности", которые позволят Брюсселю блокировать импорт в случае перенасыщения украинским продовольствием рынка определенной страны.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам. Один из способов сделать это - введение защитных мер для конкретных стран", - сказал еврокомиссар.

Домбровскис также отметил, что наибольшее влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции испытывают ближайшие страны-соседи Украины, тогда как для рынка ЕС в целом это не будет иметь существенных перебоев.

Он также заявил, что начнет переговоры о взаимной либерализации торговли и призвал Киев снизить некоторые собственные торговые барьеры, чтобы стимулировать экспорт в ЕС на фоне переговоров о вступлении в сообщество.

Еврокомиссар отметил, что предложение о беспошлинной торговле должно быть одобрено Европейским парламентом и большинством стран-членов ЕС.

Проблемы с импортом продовольствия из Украины

4 июня 2022 года вступил в силу Регламент Европейского Парламента и Совета № 2022/870 о временных мерах по либерализации торговли. В документе временно приостановлен ряд тарифов, прописанных в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС.

В частности, были временно приостановлены прописанные в Соглашении тарифы. Речь идет о:

пошлины для промышленной продукции;

приостановлении применения системы входных цен для фруктов и овощей;

приостановлении всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции;

приостановление антидемпинговых пошлин на импорт товаров происхождением из Украины;

приостановление применения глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.

Из-за действия этого регламента, ряд стран начали нести убытки от перенасыщения рынков продукцией из Украины. Наибольшие убытки несут производители в Польше, которые устроили ряд протестов, блокируя украино-польскую границу.

В январе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что установленный запрет на импорт зерна в страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Брюссель работает над новым регламентом о продлении либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года. Секерский написал письмо Домбровскису, в котором высказался "категорически против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский потребовал, чтобы в новом регламенте о либерализации торговли до 2025 года были сохранены защитные положения и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара.

На прошлой неделе Польша обращалась в Еврокомиссию с просьбой восстановить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов, но получила отказ.

Добавим, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерноиз-за якобы недобросовестной конкуренции.

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