ЕС согласовал дедлайн для усиления обороны на фоне угрозы со стороны России
Лидеры стран Европейского союза договорились значительно усилить оборону до 2030 года. Войну РФ против Украины они признали существенной угрозой для блока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Евросовета.
"Европейский Совет подвел итоги работы, направленной на решительное повышение обороноспособности Европы к 2030 году. Европейский Совет подтвердил свою решимость быстро и в полном объеме реализовать эту цель, с тем чтобы Европа была лучше подготовлена к самостоятельным, скоординированным и всесторонним действиям в ответ на текущие и будущие вызовы и угрозы", - сказано итогах заседания.
В Брюсселе подчеркивают, что война против Украины стала экзистенциальным вызовом для европейской безопасности.
К 2030 году ЕС намерен развить полный спектр современных военных возможностей - от противовоздушной обороны до космических технологий. До конца 2025 года страны-члены должны сформировать коалиции по приоритетным направлениям, а в первой половине 2026-го - запустить конкретные совместные проекты.
Отдельное внимание уделено укреплению обороны восточных границ Союза и защите критической инфраструктуры - энергетической, цифровой и подводной. Также ЕС планирует развивать системы противодронной обороны и ускорить создание общих космических активов, которые могут использоваться в целях безопасности и обороны.
Важным элементом стратегии станет поддержка оборонной промышленности. Европейский совет призвал страны-члены вкладывать больше средств в совместные разработки, производство и закупки вооружений, а также обеспечивать доступ малых и средних компаний к оборонным цепочкам поставок.
Кроме того, ЕС подчеркнул важность активного сотрудничества с Украиной, в том числе общих оборонных программ, особенно в области военных инноваций и передовых технологий. В Брюсселе считают, что сильная и независимая оборонная база Европы станет дополнением к НАТО и повысит устойчивость всего континента перед лицом будущих угроз.
Угроза нападения России
Напомним, только вчера, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что если Россию не остановить, она может открыть новый фронт.
Глава украинского государства обратил внимание, что под особой угрозой находятся маленькие страны. По его словам, нет значения, являются ли они членами Евросоюза или НАТО.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен признала, что Европа уже находится в состоянии гибридной войны с Россией. В частности, россияне используют против европейских стран провокации с дронами.