ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Грузия обвинила Украину в препятствиях на пути к вступлению в ЕС

Четверг 06 ноября 2025 12:16
UA EN RU
Грузия обвинила Украину в препятствиях на пути к вступлению в ЕС Фото: глава МИД Грузии Мака Бочоришвили (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина в разных формах выступала против интеграции ее страны в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бочоришвили, которое приводит"Грузия Online".

По словам Бочоришвили, с первых дней полномасштабного вторжения России Грузия демонстрировала политическую поддержку Украины.

"Стыдно, когда кто-то обвиняет Грузию, что она в чем-то виновата по отношению к Украине. Мы делали все, чтобы показать политическую поддержку, и Украина всегда ее получала", - сказала министр.

Бочоришвили также заявила, что выводы Еврокомиссии "искажают реальные факты" и не учитывают позицию Тбилиси. Она подчеркнула, что политика правительства Грузии совпадает с подходом стран-членов ЕС и НАТО - избегать прямых конфронтаций с Россией, чтобы не создавать новых рисков безопасности.

"Путь интеграции Грузии в ЕС сопровождался негативным отношением Украины - чтобы Грузия не получила статус кандидата. Мы видели кампании в 2022-2023 годах, в которых Украина в разных формах выступала против нашей евроинтеграции", - заявила глава МИД.

Она добавила, что Украина не является членом Евросоюза, а потому "не может иметь никаких оговорок" относительно процесса вступления Грузии в ЕС.

Комментируя заявления посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского, Бочоришвили подчеркнула, что его позиция полностью совпадает с заявлениями европейских лидеров - Каи Каллас и Марты Кос.

"Мы видели единственное заявление Брюсселя, в котором намеренно искажены факты о событиях в Грузии 4 октября. Ожидать, что посол ЕС сделает какое-то другое заявление, не стоит", - подытожила она.

Что предшествовало

Грузия получила самую острую критику среди всех стран-кандидатов в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что пока Грузия остается кандидатом "только формально".

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский добавил, что отчет Еврокомиссии должен стать "отрезвляющим сигналом" для грузинских властей.

В МИД Грузии в ответ заявили, что документ используется для "распространения безосновательно негативных оценок в отношении страны" и является основой для "дальнейших политических манипуляций".

Протесты в Грузии

Напомним, вечером 4 октября в центре Тбилиси произошли массовые беспорядки. Участники акции протеста после муниципальных выборов в Грузии попытались штурмовать президентский дворец.

Полиция применила для разгона протестующих водомет и слезоточивый газ. Организаторы протестов были задержаны.

Подробнее о том, что происходило в Грузии в день выборов - читайте в материале РБК-Украина о голосовании и в отдельном материале о протестах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Грузия Вступление в ЕС
Новости
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины