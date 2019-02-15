В ЄС підтверджують можливість втручання РФ у вибори в Україні

Кокс запевнив, що ЄП та європейські інституції будуть допомагати Україні протидіяти РФ

Вмешательство Российской Федерации (РФ) в результаты выборов президента Украины вполне возможно в связи с фактами предыдущего вмешательства РФ в выборы в других странах. Об этом сообщил бывший президент Европейского союза Пэт Кокс во время брифинга в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, Пэт Кокс подтвердил, что допускает возможность вмешательства России в выборы в Украине.

"Думаю, что, к сожалению, вмешательство возможно. Мой ответ, да. У нас есть факты такого вмешательства в выборы и в США, и во Франции, и в результаты референдума о Brexit в Великобритании. И, к сожалению, мы имеем целый каталог таких вмешательств во внутренние дела здесь, в Украине. Конечно, ЕП и европейские институты будут помогать, как только смогут. Но, я должен признать, что мы должны учиться у вас. Потому что, к сожалению, вы здесь находитесь на передовой и на себе первыми испытываете эти негативные воздействия", - заявил Кокс.

Он также отметил, что в английском языке есть выражение, что "постоянная настороженность - это та цена, которую вы платите за независимость".

"Итак, постоянная настороженность. Такой должен быть правильный подход", - добавил дипломат.

Напомним, в СНБО заявили, что Российская Федерация пытается влиять на выборы президента в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий: кибернетические и информационно-пропагандистские.

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения задач по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в выборы президента Украины.