В РНБО розповіли про стратегії впливу РФ на вибори в Україні

Фото: зустріч Олександра Турчинова з Євгенієм Чолієм (http://turchynov.com)

За словами Турчинова, спостерігається активізація проросійських агентурних мереж

Російська Федерація намагається впливати на вибори президента в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій: кібернетичні та інформаційно-пропагандистські. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов за результатами зустрічі з головою Міжнародної місії зі спостереження за виборами 2019 року в Україні Євгеном Чолієм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Турчинова.

За словами Турчинова, спостерігається активізація агентурних мереж, проросійських політичних проектів та ЗМІ, зростає і терористична загроза.

"У випадку нездатності проведення зручного для РФ кандидата та посилення впливу проросійських сил, Кремль намагатиметься всіма шляхами скомпрометувати або зірвати виборчий процес, що може значно дестабілізувати ситуацію в нашій державі", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, силові структури в Україні будуть діяти виключно у межах законодавства і Конституції, не впливаючи на хід виборчого процесу, "але всіляко протидіючи будь-яким намаганням зірвати, скомпрометувати, фальсифікувати чи впливати на волевиявлення громадян".

Нагадаємо, голова Верховної ради Україні Андрій Парубій заявив, що зафіксовано вже кілька фактів, які свідчать про спроби Росії вплинути на результат президентських виборів 2019 року.

В свою чергу глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що країни Європи і США повинні об'єднати зусилля для протидії кіберзагрозам і викликам з боку РФ.