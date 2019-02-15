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В Дніпропетровській обл. СБУ заблокувала спроби спецслужб РФ втрутитись у вибори

Новини » Вибори 2019    15.02.2019 - 10:48
В Дніпропетровській обл. СБУ заблокувала спроби спецслужб РФ втрутитись у вибори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Російські спецслужби залучали місцевих мешканців розповсюджувати фейки у соцмережах

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки заблокували спроби російських спецслужб втрутитись у вибори президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, куратори з РФ залучали мешканців Дніпропетровської області до поширення у соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів, які впливають на електоральні настрої населення.

"У ході досудового розслідування співробітники СБУ задокументували, що мешканець Дніпра розповсюджував у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також інші деструктивні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що зловмисник вів електронне листування з мешканцем російського міста Ростов-на-Дону, який ставив завдання із поширення фейкових новин щодо ситуації в Україні у політичній, релігійній та соціально-економічній сфері. Після початку виборчої кампанії громадянин РФ надавав виконавцю для поширення негативні матеріали про візити кандидатів на посаду президента України до населених пунктів області.

"Росіянин також через комунікативні можливості соціальних мереж підшукував мешканців України, які мають травматичну або пневматичну зброю із відповідними дозволами, для їх подальшого залучення до мітингів та масових заворушень напередодні та під час проведення виборів президента України", - додали у відомстві.

Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Крім того слідчі СБУ оголосили підозри у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки ще двом мешканцям області, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у хід проведення майбутніх виборів президента України.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що під час спроби втрутитися в вибори президента України Росія використає всі технології, які раніше задіяла під час втручання у вибори у інших країнах.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Росія може зосередити втручання в вибори в Україні на півдні країни. 

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