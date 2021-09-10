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Ідея відправити проект закону про олігархів у Венеційську комісію слушна, - Більдт

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 21:06
Ідея відправити проект закону про олігархів у Венеційську комісію слушна, - Більдт Фото: Карл Більдт (ТАСС)
Автор: Ілона Свиридова

Україні буде корисно отримати висновок Венеційської комісії щодо так званого проекту закону про деолігархізацію на предмет його відповідності конституційному праву.

Про це заявив екс-прем’єр-міністр Швеції (1991-1994) Карл Більдт, коментуючи передачу проекту закону про олігархів на перевірку до Венеційської комісії в ефірі "Україна24".

"Венеційська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, і їхня думка була надзвичайно корисною для низки країн, коли ті стикалися з будь-яким спірним або складним питанням щодо верховенства права", - заявив Карл Більдт.

Нагадаємо, 10 вересня спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів по висновок в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції України законопроекту №5599 і запропонувала направити його в Європейську комісію.

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Венецианская комиссия
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