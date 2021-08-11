Польща посилить охорону на кордоні з Білоруссю
Офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що країна посилить охорону на кордоні з Білоруссю. Рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням потоку нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію представника польського уряду.
"Якщо мова йде про кордон з Білоруссю, то там вдаються до дій, щоб убезпечити цю межу сильніше, ніж раніше, бо там з'являються такі тенденції, мова йде про перетинання кордону, яких раніше не спостерігалося", - сказав він.
За його словами, потік нелегальних мігрантів з Білорусії збільшився в кілька разів.
Так, за поточний рік на білоруській ділянці кордону вже затриманий 871 нелегальний мігрант. За весь минулий рік їх було 122.
"У зв'язку з цим фактично було прийнято рішення, щоб посилити кордон з Білоруссю", - додав він.
Мюллер зазначив, що немає інформації щодо того, чи буде Польща будувати паркан вздовж кордону з Білоруссю за прикладом Литви.
"Мені невідомо, щоб таке рішення було прийнято", - додав представник уряду.
Нагадаємо, Польща і Литва в спільній заяві закликали країни Європейського Союзу збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі.
Додамо, у Латвію через кордон з Білоруссю проникли мігранти з коронавірусом.