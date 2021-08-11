Польща посилить охорону на кордоні з Білоруссю

Офіційний представник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що країна посилить охорону на кордоні з Білоруссю. Рішення було прийнято у зв'язку зі збільшенням потоку нелегальних мігрантів.

"Якщо мова йде про кордон з Білоруссю, то там вдаються до дій, щоб убезпечити цю межу сильніше, ніж раніше, бо там з'являються такі тенденції, мова йде про перетинання кордону, яких раніше не спостерігалося", - сказав він.

За його словами, потік нелегальних мігрантів з Білорусії збільшився в кілька разів.

Так, за поточний рік на білоруській ділянці кордону вже затриманий 871 нелегальний мігрант. За весь минулий рік їх було 122.

"У зв'язку з цим фактично було прийнято рішення, щоб посилити кордон з Білоруссю", - додав він.

Мюллер зазначив, що немає інформації щодо того, чи буде Польща будувати паркан вздовж кордону з Білоруссю за прикладом Литви.

"Мені невідомо, щоб таке рішення було прийнято", - додав представник уряду.