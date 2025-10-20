ЕС планирует изменить правила членства, чтобы ускорить вступление Украины, - Politico

Что предлагают изменить

Как пишет издание со ссылкой на дипломатические источники, одно из предложений предусматривает, что новые страны сначала будут присоединяться к ЕС без права голоса.

Это, в частности, может сделать позицию таких лидеров, как премьер Венгрии Виктор Орбан, более гибкой по расширению блока.

По данным издания, инициатива находится на начальном этапе обсуждения и требует одобрения всех государств-членов.

Основная идея заключается в том, что новые члены смогут пользоваться большинством преимуществ ЕС, но получат полные права только после проведения ключевых институциональных реформ, в частности - перехода к принятию решений квалифицированным большинством.

Что это даст кандидатам на вступление

"Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики. Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС", - заявил председатель комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Гофрайтер.

Инициатива, по его словам, позволит государствам-кандидатам - Украине, Молдове, Черногории и другим - получить доступ к европейским преимуществам раньше, не дожидаясь завершения всех внутренних реформ в ЕС.

Гофрайтер отметил, что подобный подход уже получает положительные отзывы среди западнобалканских стран.

Кроме того, по информации Politico, Еврокомиссия может предложить ускорить процесс расширения, принимая промежуточные решения без необходимости одобрения всех 27 членов. Это позволило бы избежать блокирования со стороны правительств, подобных венгерскому.