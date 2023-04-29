ЕС планирует увеличить свободу стран-членов в расходах на боеприпасы, - Bloomberg

Европейский союз рассматривает возможность предоставления дополнительного времени странам-членам ЕС для сбалансирования своих бюджетов, если они инвестируют в наращивание производства боеприпасов, что является приоритетом после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Чиновники в ЕС заявили, что военные расходы, в том числе на патроны и снаряды, будут рассматриваться как поддержка одной из ключевых стратегических целей блока и увеличат время, отведенное национальным правительствам на корректировку государственных счетов, до семи лет.

Эта идея является частью пересмотра Пакта стабильности и роста ЕС, правил, контролирующих государственные расходы, и дополнит планы Еврокомиссии по укреплению оборонной промышленности, которые должны быть представлены на следующей неделе.

Еврокомиссия внесла законодательные предложения по фискальным правилам, которые дадут государствам-членам больше гибкости в снижении долга и больше пространства для инвестиций.

Представитель Еврокомиссии заявил, что для получения дополнительного времени реформы и инвестиционные предложения каждого государства-члена будут оцениваться вместе и должны быть "достаточно подробными, ориентированными на перспективу, ограниченными по времени и поддающимися проверке".

Пакеты инвестиций и реформ "должны способствовать росту, поддерживать фискальную устойчивость" и учитывать соответствующие рекомендации, выданные каждому государству-члену, добавил пресс-секретарь.

Предложение еще должно быть одобрено странами-членами ЕС и Европейским парламентом.