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ЕС планирует увеличить свободу стран-членов в расходах на боеприпасы, - Bloomberg

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Суббота 29 апреля 2023 20:45
ЕС планирует увеличить свободу стран-членов в расходах на боеприпасы, - Bloomberg Фото: ЕС планирует увеличить свободу стран-членов в расходах на боеприпасы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз рассматривает возможность предоставления дополнительного времени странам-членам ЕС для сбалансирования своих бюджетов, если они инвестируют в наращивание производства боеприпасов, что является приоритетом после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Чиновники в ЕС заявили, что военные расходы, в том числе на патроны и снаряды, будут рассматриваться как поддержка одной из ключевых стратегических целей блока и увеличат время, отведенное национальным правительствам на корректировку государственных счетов, до семи лет.

Эта идея является частью пересмотра Пакта стабильности и роста ЕС, правил, контролирующих государственные расходы, и дополнит планы Еврокомиссии по укреплению оборонной промышленности, которые должны быть представлены на следующей неделе.

Еврокомиссия внесла законодательные предложения по фискальным правилам, которые дадут государствам-членам больше гибкости в снижении долга и больше пространства для инвестиций.

Представитель Еврокомиссии заявил, что для получения дополнительного времени реформы и инвестиционные предложения каждого государства-члена будут оцениваться вместе и должны быть "достаточно подробными, ориентированными на перспективу, ограниченными по времени и поддающимися проверке".

Пакеты инвестиций и реформ "должны способствовать росту, поддерживать фискальную устойчивость" и учитывать соответствующие рекомендации, выданные каждому государству-члену, добавил пресс-секретарь.

Предложение еще должно быть одобрено странами-членами ЕС и Европейским парламентом.

Отметим, что по данным немецких СМИ, Германия планирует произвести до 250 тысяч снарядов калибра 155 мм для Украины.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза реализовать решение по закупке боеприпасов для Украины. Он отметил, что такое промедление измеряется человеческими жизнями.

После этого министр призвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля посодействовать завершению обсуждений в ЕС по второму траншу в 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

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