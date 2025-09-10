ЕС планирует ввести санкции против около 2600 российских лиц и компаний, - журналист

Новый пакет санкций

Напомним, по информации западных СМИ, Еврокомиссия уже к пятнице, 12 сентября, представит 19-й пакет санкций против России.

Ожидается, что в новом пакете ограничения коснутся российской энергетики, криптобирж и систем платежей.

К слову, вчера, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский называл ужасным тот факт, что нет сильной реакции мира на зверские удары России по мирным украинцам.

Глава государства подчеркивал, что если Запад не введет новые санкции против РФ, прогресса в дипломатии не будет.