ЄС планує запровадити санкції проти близько 2600 російських осіб і компаній, - журналіст

Новий пакет санкцій

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, Єврокомісія вже до п'ятниці, 12 вересня, представить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Очікується, що в новому пакеті обмеження торкнуться російської енергетики, криптобірж і систем платежів.

До слова, вчора, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський називав жахливим той факт, що немає сильної реакції світу на звірячі удари Росії по мирних українцях.

Глава держави наголошував, що якщо Захід не введе нових санкцій проти РФ, прогресу в дипломатії не буде.