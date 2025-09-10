UA

ЄС планує запровадити санкції проти близько 2600 російських осіб і компаній, - журналіст

Ілюстративне фото: Росії загрожують нові санкції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз може вже до кінця санкції розширити санкційний список. Туди хочуть внести ще близько 2600 російських осіб і компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в соцмережі X.

"Євросоюз у п'ятницю (12 вересня - ред.) сподівається поширити санкції на близько 2600 російських осіб і компаній", - написав Йозвяк.

Також він додав, що Угорщина і Словаччина намагаються домогтися, щоб Євросоюз зняв санкції з російських олігархів Михайла Фрідмана і Алішера Усманова.

Новий пакет санкцій

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, Єврокомісія вже до п'ятниці, 12 вересня, представить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Очікується, що в новому пакеті обмеження торкнуться російської енергетики, криптобірж і систем платежів.

До слова, вчора, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський називав жахливим той факт, що немає сильної реакції світу на звірячі удари Росії по мирних українцях.

Глава держави наголошував, що якщо Захід не введе нових санкцій проти РФ, прогресу в дипломатії не буде.

