ЕС планирует запретить импорт СПГ из России, - фон дер Ляйен

По ее словам, ключевым элементом станет запрет импорта российского СПГ.

"Наши санкции дают результат. Прогнозируется, что ВВП России замедлится с 4,3 % в 2024 году до 0,9 % в 2025 году. Мы должны усилить давление", - подчеркнула она.

В то же время фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Украина договорились выделить 2 млрд евро на развитие производства беспилотников. Она также выдвинула идею репарационного займа на основе замороженных российских активов, который будет предоставляться траншами и частично будет использоваться для закупок в Европе.

"Важно, что активы не будут конфискованы. Украина должна вернуть кредит, если Россия будет выплачивать репарации. Виновник должен нести ответственность", - отметила руководительница.

Санкции против России

Напомним, Европейская комиссия 19 сентября представила на обсуждение стран-членов Евросоюза 19-й пакет санкций против российского режима. Среди прочего там прописали отказ от российского газа до 1 января 2027 года.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций и ограничений Евросоюза на поставки нефти из России. Он отметил, что принятие такого решения может поставить под угрозу энергетическую безопасность республики.

Понимая, что пророссийские Венгрия и Словакия будут пытаться заблокировать новые санкции, Еврокомиссия предложила одобрять новые санкции против России путем набора большинства голосов стран-участниц ЕС, а не традиционным единогласным одобрением. Пока что такая схема обхода касается только Венгрии.