ЕС планирует отменить санкции в отношении трех российских бизнесменов, - Reuters

По словам четырех дипломатических источников агентства, в тройку, которую собираются исключить из списка санкций, входят:

российский бизнесмен Григорий Березкин,

миллиардер Фархад Ахмедов,

бывший глава российской компании электронной коммерции Ozon Александр Шульгин.

Согласно официальному санкционному списку ЕС, Ахмедов задействован в российском нефтегазовом секторе, а Березкин, близкий к российскому диктатору Владимиру Путину, задействован в ряде секторов, включая СМИ, инфраструктуру и энергетику.

Также утверждается, что в "черном списке" также уже не будет значиться российский военачальник Георгий Шуваев, который умер в прошлом году.

Один из четырех источников заявил о том, что списки были признаны юридически слабыми, а это означает, что "ЕС не был уверен, что они предстанут перед судом, если их оспорят".

Санкции ЕС из-за агрессии РФ против Украины

Отметим, что Евросоюзу необходимо единогласие среди всех 27 стран-членов блока, чтобы ввести санкции, которые продлеваются каждые 6 месяцев. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.

Всего в санкционном списке ЕС, сформированном еще в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма, находятся около 1600 физических лиц и более 200 организаций.