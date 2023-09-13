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ЄС планує скасувати санкції щодо трьох російських бізнесменів, - Reuters

Фото: ЄС не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Європейський Союз не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів, які переслідуються через повномасштабну військову агресію РФ проти України, після закінчення таких обмежень цього тижня.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами чотирьох дипломатичних джерел агентства, до трійки, яку мають намір виключити зі списку санкцій, входять:

  • російський бізнесмен Григорій Березкін,
  • мільярдер Фархад Ахмедов,
  • колишній глава російської компанії електронної комерції Ozon Олександр Шульгін.

Згідно з офіційним списком санкцій ЄС, Ахмедов задіяний у російському нафтогазовому секторі, а Березкін, близький до російського диктатора Володимира Путіна, задіяний у ряді секторів, включаючи ЗМІ, інфраструктуру та енергетику.

Також стверджується, що в "чорному списку" також уже не буде значитись російський воєначальник Георгій Шуваєв, який помер минулого року.

Одне з чотирьох джерел заявило про те, що списки були визнані юридично слабкими, а це означає, що "ЄС не був упевнений, що вони стануть перед судом, якщо їх оскаржать".

Санкції ЄС через агресію РФ проти України

Зазначимо, що Євросоюз потребує одностайності серед усіх 27 країн-членів блоку, щоб запровадити санкції, які продовжуються кожні 6 місяців. Термін дії наступної партії спливає 15 вересня.

Загалом у списку санкцій ЄС, сформованому ще у 2014 році після окупації Росією українського Криму, перебувають близько 1600 фізичних осіб та понад 200 організацій.

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