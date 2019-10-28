ЄС планує надати Британії тримісячну відстрочку по Brexit

Європейський союз планує надати Великобританії відстрочку виходу зі складу ЄС (Brexit) на три місяці, яка триватиме до 31 січня 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 28 жовтня, посли ЄС повинні прийняти відповідне рішення за Brexit, якщо британський парламент проголосує за проведення дострокових виборів 12 грудня. При цьому відстрочка буде включати можливість дострокового виходу з Великобританії з ЄС.

"Швидше за все, в понеділок зранку буде підписано угоду про продовження до 31 січня. Перспектива виборів значно посилилася за вихідні", - повідомило джерело, близьке до президента Франції Еммануелю Макрону.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 25 жовтня, ЄС не змогли прийняти рішення про надання відстрочки по Brexit. Повідомлялося, що Франція була проти надання тримісячної відстрочки і попросила Великобританію пояснити необхідність відстрочки по Brexit.

Також РБК-Україна повідомляло, що британська опозиція підтримала рішення про проведення дострокових виборів. зокрема, лідери Шотландської національної партії і лібералів у листі глави Євроради Дональду Туску закликали ЄС продовжити термін Brexit і заявили, що нові вибори можуть стати виходом із глухого кута". Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про необхідність проведення дострокових виборів 12 грудня. За його словами, це допоможе Великобританії вийти зі складу ЄС.