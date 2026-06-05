В ЕС после взрыва морского дрона в Румынии увидели "прямую угрозу" от войны РФ

"Это третий значительный инцидент безопасности в Румынии за последние недели. Эти инциденты являются прямым следствием агрессии России против Украины", - написал президент Европейского совета Антониу Кошта.

Он также пообещал полную солидарность Румынии, поскольку это уже третий серьезный инцидент на ее территории за последнее время.

Кошта также отметил, что ЕС осуждает неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов и подтверждает приверженность безопасности всех членов Союза.

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В Румынии нашли еще 3 лодки со взрывчаткой, которые не сдетонировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Европа инвестирует в защиту

"Через неделю после того, как дрон врезался в многоквартирный дом в Галаце, морской дрон сегодня достиг порта Констанца. Это прямое следствие войны России против Украины. Это все больше становится прямой угрозой для стран на нашей восточной границе", - написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, солидарность ЕС с каждым государством-членом, которое сталкивается с такими угрозами, является абсолютной. Она также подчеркнула, что реакция должна соответствовать срочности ситуации.

Фон дер Ляйен напомнила, что Европа массово инвестирует в возможности борьбы с дронами, системы противовоздушной обороны и раннего предупреждения. По ее мнению, программа SAFE поможет построить более сильную Румынию и более сильную Европу.