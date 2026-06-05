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В ЕС после взрыва морского дрона в Румынии увидели "прямую угрозу" от войны РФ

14:39 05.06.2026 Пт
2 мин
В ЕС объяснили, откуда происходит угроза
aimg Елена Чупровская
Фото: в ЕС осудили взрыв в порту Румынии (Getty Images)

Взрыв дрона в румынском порту Констанца получил реакцию из Брюсселя - ЕС связал инцидент с войной России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Европейского совета Антониу Кошти и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Это третий значительный инцидент безопасности в Румынии за последние недели. Эти инциденты являются прямым следствием агрессии России против Украины", - написал президент Европейского совета Антониу Кошта.

Он также пообещал полную солидарность Румынии, поскольку это уже третий серьезный инцидент на ее территории за последнее время.

Кошта также отметил, что ЕС осуждает неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов и подтверждает приверженность безопасности всех членов Союза.

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В Румынии нашли еще 3 лодки со взрывчаткой, которые не сдетонировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Европа инвестирует в защиту

"Через неделю после того, как дрон врезался в многоквартирный дом в Галаце, морской дрон сегодня достиг порта Констанца. Это прямое следствие войны России против Украины. Это все больше становится прямой угрозой для стран на нашей восточной границе", - написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, солидарность ЕС с каждым государством-членом, которое сталкивается с такими угрозами, является абсолютной. Она также подчеркнула, что реакция должна соответствовать срочности ситуации.

Фон дер Ляйен напомнила, что Европа массово инвестирует в возможности борьбы с дронами, системы противовоздушной обороны и раннего предупреждения. По ее мнению, программа SAFE поможет построить более сильную Румынию и более сильную Европу.

Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки РФ на Украину беспилотник оккупантов попал в крышу многоэтажки в румынском Галаце - вспыхнул пожар на 10-м этаже, два человека получили травмы.

В Воздушных силах Румынии объяснили, что физически не успели перехватить дрон, ведь от обнаружения цели до ее падения прошло всего четыре минуты.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство национальной обороны Румынии установило, что жилой дом атаковал российский дрон типа "Герань-2" - аналог иранского "Шахеда".

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