"Трибунал должен заработать". Зеленский обратился с важным заявлением к Европарламенту

Украина призывает Европейский парламент принять отдельную резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время онлайн-выступления в Европарламенте на церемонии вручения премии Андрея Сахарова.

"Я благодарен всем, кто расследует и помогает расследовать преступления оккупантов в Украине, кто ищет информацию о российских убийцах и террористах. Я благодарен Международному уголовному суду, который тесно сотрудничает с украинскими прокурорами и намерен осуществить правосудие в отношении совершенного оккупантами на территории нашего государства", - отметил Зеленский.

Глава государства выразил благодарность всем странам, политикам, международным организациям, которые работают вместе с Украиной и прилагают все возможные усилия для создания трибунала для РФ.

"Призываю всех вас, ваши партии и государства поддержать эту работу. Трибунал должен заработать. Европарламент уже поддержал эту идею, нужно как можно быстрее воплотить ее в реальность, в частности, через принятие отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала, через вашу поддержку и поддержку вашей страны соответствующей резолюции Генассамблеи ООН", - призвал Зеленский.

В свою очередь президент также призвал Европарламент поддержать признание Голодомора геноцидом украинского народа.

"Я знаю, что завтра вы будете рассматривать вопрос о признании геноцидом преступления Голодомора против украинского народа. И я призываю вас поддержать такое признание максимальным большинством голосов для установления справедливости", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии.

Также мы писали, что Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала по преступлениям РФ.

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