ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских солдат до конца года, - Боррель

Страны Европейского Союза решили увеличить тренировочную миссию для Украины. До конца года подготовят еще 15 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По словам Борреля, в рамках тренировочной миссии EUMAM была обеспечена подготовка 60 тысяч украинских воинов. Сегодня министры обороны стран ЕС договорились, что до конца года натренируют еще 15 тысяч солдат ВСУ.

Он также уточнил, что предложил странам ЕС создать небольшую координационную группу в Киеве, чтобы координировать деятельность миссии как с Украиной, так и с НАТО. Таким образом работа блока станет более эффективной.

Обучение солдат в Украине

В то же время глава дипломатии ЕС отметил, что министры обороны не смогли договориться об обучении украинских воинов европейскими инструкторами на территории Украины.

"Некоторые страны-члены были готовы, другие не хотели… В итоге мы решили, что тренировки будут проходить как можно ближе к Украине, но не на украинской территории", - добавил он.

Также Боррель уточнил, что не против обучения украинских воинов на территории Украины.

"Почему бы и нет? Они будут ближе к той обстановке, в которой им придется воевать. Это может быть более уместно", - считает глава дипломатии ЕС.

Но для такого решения необходимо согласие всех 27 стран-членов Евросоюза.