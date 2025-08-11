ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Евросоюз предоставит Украине еще 1,6 млрд евро. Эти деньги были получены за счет доходов от замороженных активов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
"В прошлую пятницу (8 августа - ред.) Европейский союз получил 1,6 млрд евро так называемой сверхприбыли, полученной от процентов по денежным остаткам, образовавшимся за счет замороженных активов Центрального банка России", - рассказали в Еврокомиссии.
Там уточнили, что это уже третий такой транш. Первый был передан в июле 2024 года, а второй - в апреле 2025 года.
Новый транш охватывает ту прибыль от замороженных активов России, которая была накоплена в первой половине 2025 года.
В ЕК уточнили, что 90% первых двух траншей было направлено Украине через Европейский фонд мира (EPF), а 10 % - через Механизм поддержки Украины (Ukraine Facility). Начиная с третьего транша, 95 % средств будут направляться в поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5 % - через EPF.
Замороженные активы РФ
Напомним, страны Запада пока так и не согласились конфисковать в пользу Украины замороженные активы России. Они предоставляют Украине только доходы от таких активов.
10 июля стало известно, что в украинский Госбюджет поступило 1 млрд евро за счет российских активов.