ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії

Брюссель, Понеділок 11 серпня 2025 15:59
UA EN RU
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз надасть Україні ще 1,6 млрд євро. Ці гроші були отримані за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Минулої п'ятниці (8 серпня - ред.) Європейський союз отримав 1,6 млрд євро так званого надприбутку, отриманого від відсотків за грошовими залишками, що утворилися за рахунок заморожених активів Центрального банку Росії", - розповіли в Єврокомісії.

Там уточнили, що це вже третій такий транш. Перший було передано в липні 2024 року, а другий - у квітні 2025 року.

Новий транш охоплює той прибуток від заморожених активів Росії, який було накопичено в першій половині 2025 року.

У ЄК уточнили, що 90% перших двох траншів було спрямовано Україні через Європейський фонд миру (EPF), а 10 % - через Механізм підтримки України (Ukraine Facility). Починаючи з третього траншу, 95 % коштів спрямовуватимуть на підтримку України через Механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5 % - через EPF.

Заморожені активи РФ

Нагадаємо, країни Заходу поки що так і не погодилися конфіскувати на користь України заморожені активи Росії. Вони надають Україні тільки доходи від таких активів.

10 липня стало відомо, що до українського Держбюджету надійшло 1 млрд євро за рахунок російських активів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Допомога Україні Війна в Україні
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН