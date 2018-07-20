ЄС відмовився фінансувати будівництво паркану між Польщею та Україною

В ЄС прийшли до висновку, що паркан від диких кабанів буде неефективний

Польща не буде будувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю для попередження міграції диких кабанів. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановськи, передає W polityce.

Зокрема, Ардановськи зазначив, що Європейське агентство безпеки харчової продукції (EFSA) в результаті прийшоло до висновку про неефективність такого паркану на великій ділянці, а також відмовилося фінансувати проект.

"Така думка була озвучена минулого тижня, і це є підставою для того, щоб польський уряд відмовився від ідеї", - підкреслив Ардановськи.

Він також додав, що зарезервовані на будівництво паркану кошти Варшава направить на фінансування діяльності мисливських товариств з відстрілу диких кабанів.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що Польща восени почне будувати паркан на кордоні з Україною. Вартість проекту оцінювалася приблизно в 71 млн євро. Паркан повинен був представляти собою сітку заввишки до 2 метрів.