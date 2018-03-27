Польща восени почне будувати паркан на кордоні з Україною

Паркан побудують, щоб попередити міграцію диких кабанів

Польща восени 2018 року розпочне будувати паркан на кордоні з Україною і Білоруссю, щоб попередити міграцію диких кабанів і розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС). Про це заявив міністр землеробства Польщі Кшиштоф Юргель, передає "Польське радіо".

"Ми вважаємо, що будівництво паркану проти кабанів вздовж східного кордону Польщі має розпочатися у вересні", - заявив Юргель на прес-конференції за підсумками зустрічі з єврокомісаром з питань здоров'я та безпеки харчових продуктів Вітянісом Андрюкайтісом, яка була присвячена питанням боротьби з вірусом африканської чуми свиней в ЄС.

Вартість будівництва оцінюється в приблизно 71 млн євро. Паркан буде представляти собою сітку заввишки до 2 метрів, яка буде закріплена на глибині приблизно півметра. Паркан побудують вздовж східного кордону Польщі з Україною та Білоруссю (приблизно 1 000 км). Будівництво можуть завершити протягом 3-4 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва завершила будівництво огорожі на кордоні з Росією. За словами литовських прикордонників, паркан потрібен для боротьби з нелегальною міграцією і контрабандою сигарет.