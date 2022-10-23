ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС окончательно "отделился" от российского газа, - еврокомиссар

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 23 октября 2022 22:24
ЕС окончательно "отделился" от российского газа, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар Тьери Бретон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз на сегодня окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретона французскому радио RTL.

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа… Мы зависели на 40%, а теперь - всего на 7%", - отметил он.

По его словам, Россия перестала быть надежным партнером для Европы, поэтому пришлось заместить 155 млрд кубометров из других источников. Кроме того, цены на газ и дальше будут падать.

"Как только было сделано это заявление (о соглашении по ценам, - ред.) цены на газ упали на 10%. Сейчас у нас 67 евро за мегаватт/час по сравнению с 300 евро этим летом. Да, цены падают и будут падать", - добавил Бретон.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС согласовали шаги по борьбе с энергетическим кризисом, но не утвердили пакет конкретных мер, представленный Еврокомиссией.

Она в частности предлагала ввести динамическое ценообразование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Газ
NEWS
Зеленский об угрозах Шойгу: мир должен максимально жестко отреагировать
Зеленский об угрозах Шойгу: мир должен максимально жестко отреагировать
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции