ЕС окончательно "отделился" от российского газа, - еврокомиссар

Европейский союз на сегодня окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретона французскому радио RTL .

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа… Мы зависели на 40%, а теперь - всего на 7%", - отметил он.

По его словам, Россия перестала быть надежным партнером для Европы, поэтому пришлось заместить 155 млрд кубометров из других источников. Кроме того, цены на газ и дальше будут падать.

"Как только было сделано это заявление (о соглашении по ценам, - ред.) цены на газ упали на 10%. Сейчас у нас 67 евро за мегаватт/час по сравнению с 300 евро этим летом. Да, цены падают и будут падать", - добавил Бретон.