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Еврокомиссия предложила пакет мер для преодоления энергокризиса в ЕС

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Брюссель, Среда 19 октября 2022 10:59
Еврокомиссия предложила пакет мер для преодоления энергокризиса в ЕС Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия предложила пакет мер преодоления энергетического кризиса в Европейском Союзе, вызванного вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

По ее словам, в пакте мер входят:

  • Объединение - при совместной покупке газа на уровне ЕС
  • Сбережение энергии
  • Совместное использование газа и демонстрация солидарности в ЕС
  • Ценовые механизмы для преодоления скачков

"Война России против Украины спровоцировала энергетический кризис. Мы много работали, чтобы защитить Европу от последствий на энергетических рынках. Теперь мы лучше подготовлены к этой зиме и можем сделать больше шагов на пути к Энергетическому союзу", - сказала она.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала военными преступлениями атаки на инфраструктуру Украины. Она уверена, что это акты террора.

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