Еврокомиссия предложила пакет мер для преодоления энергокризиса в ЕС
Еврокомиссия предложила пакет мер преодоления энергетического кризиса в Европейском Союзе, вызванного вторжением России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.
По ее словам, в пакте мер входят:
- Объединение - при совместной покупке газа на уровне ЕС
- Сбережение энергии
- Совместное использование газа и демонстрация солидарности в ЕС
- Ценовые механизмы для преодоления скачков
"Война России против Украины спровоцировала энергетический кризис. Мы много работали, чтобы защитить Европу от последствий на энергетических рынках. Теперь мы лучше подготовлены к этой зиме и можем сделать больше шагов на пути к Энергетическому союзу", - сказала она.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала военными преступлениями атаки на инфраструктуру Украины. Она уверена, что это акты террора.
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