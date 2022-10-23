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ЄС остаточно "відокремився" від російського газу, - єврокомісар

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Брюссель, Неділя 23 жовтня 2022 22:24
ЄС остаточно "відокремився" від російського газу, - єврокомісар Фото: єврокомісар Тьєрі Бретон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз на сьогодні остаточно став незалежним від постачання природного газу з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретона французькому радіо RTL .

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ми залежали на 40%, а тепер - лише на 7%", - зазначив він.

За його словами, Росія перестала бути надійним партнером для Європи, тому довелося замістити 155 млрд кубометрів з інших джерел. Крім того, ціни на газ і надалі будуть падати.

"Щойно було зроблено цю заяву (про угоду щодо цін, - ред.) ціни на газ впали на 10%. Зараз у нас 67 євро за мегават/на годину порівняно з 300 євро цього літа. Так, ціни падають і будуть падати" , - додав Бретон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн ЄС погодили кроки щодо боротьби з енергетичною кризою, але не затвердили пакет конкретних заходів, поданий Єврокомісією.

Вона зокрема пропонувала запровадити динамічне ціноутворення .

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