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ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську

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Четвер 03 червня 2021 15:31
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

В Євросоюзі готуються до введенню санкцій проти осіб, причетних до посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. Санкції мають запровадити наступного тижня.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

За його інформацією, завтра посли ЄС "дадуть зелене світло" забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС.

"Заморожування активів і заборони на видачу віз особам, причетним до вимушеної посадки рейсу Ryanair, повинні з'явитися наступного тижня, після чого буде введений розширений список санкцій", - написав Йозвяк.

Раніше Йозвяк писав, що Євросоюз затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі в червні.

РБК-Україна повідомляло, що посли країн Європейського Союзу готуються схвалити заборону білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.

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ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
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