ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
В Євросоюзі готуються до введенню санкцій проти осіб, причетних до посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. Санкції мають запровадити наступного тижня.
За його інформацією, завтра посли ЄС "дадуть зелене світло" забороні на посадку будь-яких літаків білоруських перевізників в аеропортах ЄС.
"Заморожування активів і заборони на видачу віз особам, причетним до вимушеної посадки рейсу Ryanair, повинні з'явитися наступного тижня, після чого буде введений розширений список санкцій", - написав Йозвяк.
Раніше Йозвяк писав, що Євросоюз затвердить четвертий пакет санкцій проти Білорусі в червні.
РБК-Україна повідомляло, що посли країн Європейського Союзу готуються схвалити заборону білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" літати над країнами ЄС.
Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель припустив, що в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі Євросоюз може накласти заборону на експорт калію і транзит газу.