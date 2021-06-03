ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Агенція авіабезпеки ЄС дозволила польоти над Білоруссю у надзвичайних ситуаціях

Новость на русском →
Четвер 03 червня 2021 11:11
Агенція авіабезпеки ЄС дозволила польоти над Білоруссю у надзвичайних ситуаціях Фото: EASA дозволило польоти над Білоруссю в надзвичайних ситуаціях (flickr.com/skyforgernet)
Автор: РБК-Україна

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило польоти в небі над Білоруссю лише в надзвичайних ситуаціях. У решті випадків виконаннч польотів заборонено.

Про це йдеться в директиві EASA.

Відповідне рішення було прийняте через екстренну посадку літака Ryanair 23 травня в Мінську.

"Проведення операцій у повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах", - йдеться в повідомленні.

Такі обмеження повинні запровадити країни протягом двох тижнів.

Раніше EASA видало бюлетень, в якому не рекомендувало авіаоператорам країн-членів використовувати повітряний простір Білорусі без крайньої необхідності з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Європейські авіакомпанії 25 травня розпочали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь авиасообщение
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях