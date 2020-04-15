ЄС визначив критерії для зняття карантину

Європейський союз визначив три критерії для зняття карантинних обмежень. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн Twitter.

За її словами, дані рекомендації містяться у "дорожній карті" щодо зняття обмежень для країн-членів ЄС.

"Наші рекомендації зосереджені на трьох головних попередніх умовах: істотне уповільнення поширення коронавіруса, достатні здібності системи охорони здоров'я, а також здатності нагляду і моніторингу", - написала фон дер Ляйєн.

При цьому голова Єврокомісії зазначила, що презентація "дорожньої карти" не є сигналом для зняття обмежень.

"Ми рекомендуємо поступове зняття обмежень з наступним моніторингом кожної дії", - зазначила вона.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що на даний момент не бачать піку пандемії коронавірусу. Як зазначили представили ВООЗ, на даний момент продовжують спостерігатися спалаху заражень в деяких частинах Європи, яка разом з США є епіцентром пандемії.

Також повідомлялося, що в Україні карантин можуть почати послаблювати через тиждень після Великодня, якщо під час святкування будуть дотримані всі карантинні вимоги та не буде зафіксовано нової хвилі захворювань.